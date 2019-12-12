تعرف على نتائج اليوم الأول في البطولة العربية للكياك والكانوي

انتهت منذ قل منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للكياك والكانوي والمقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد السكري.

اسفرت منافسات اليوم عن فوز الثنائي فرح محسن وحبيبة محسن بالمركز الاول في منافسات 500 متر زوجي سيدات ،واحتل المركز الثاني الثنائي الجزائري اية فيرفاد وانفل عرابي .

وحقق عبدالله يسري المركز الثاني بسباق 500 متر فردي رجال كياك واحتل المركز الأول العراقي علي دارار ، في حين جاء في المركز الثالث الجزائري خليفة حاج ديرناني .

وفي منافسات 500 متر فردي سيدات حققت حبيبة محسن لاعبة منتخب مصر الوطني

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للكياك والكانوي المركز الثاني واحتلت المركز الأول الجزائرية أميرة كريس ، في حين جاءت في المركز الثالث ليلى بشير .

وحقق ثنائي منتخب مصر الوطني للكياك والكانوي والذي يضم كل من علي حسن ومؤمن مهران المركز الثاني بسباق 500 متر كياك زوجي رجال واحتل المركز الأول الزوجي العراقي سليمان أحمد وعلي عادل وجاء في المركز الثالث الثاني الرباعي الجزائري الذي يضم اللاعبات أميرة كيريس وملك نسور وأية فيرفاد وانفل عرابي .

في حين حققت مروة فاروق لاعبة منتخب مصر الوطني

للكياك والكانوي المركز الثاني بسباق 500 متر كياك فردي سيدات و جاءت لاعبة المنتخب التونسي نادرة طرابلسي في المركز الثاني ، كما حقق علي حسن المركز الثالث بسباق 500 متر كياك فردي رجال واحتل المركز الأول لاعب المنتخب العراقي سليمان أحمد وجاء في المركز الثاني الجزائري أيوب المركز الثالث.

وفي منافسات 500 متر فردي كياك رجال حققاحمد البدويهي المركز الأول واحتل الجزائري محمد معز المركز الثاني ثم العراقي وائل خالد ، في حين احتل الرباعي المصري المركز الأول في منافسات 500 متر كانوي والذي يضم كل من علي حسن ومؤمن مهران ومهند عمرو وعمرو أبوزيد ، وجاء الرباعي الزائر الذي يضم كل من أسامة جبال وابويحيدرا ومحمد معتز وعبدالعزيز توجس المركز الثاني وجاء في المركز الثالث رباعي العراق والذي ضم كل من قيس أحمد وأحمد سليمان وناصر منتظري وعادل علي.