الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020/2019

وصلنا إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي شهدت خسارة الإنتر أمام برشلونة وتحوله إلى منافسات الدوري الأوروبي بدءًا من دور ال32، صحبة فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وبنفيكا البرتغالي.

أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد كانوا قد ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الجولتين الرابعة والخامسة، بينما انتظرت أندية ليفربول ونابولي وبوروسيا دورتموند وفالنسيا وتشيلسي حتى الجولة السادسة لحسم تأهلهم على حساب سالزبورج والإنتر وأياكس أمستردام.

واستكملت الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال اليوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بمواجهات لم تقل أهمية عن مواجهات الثلاثاء، في مقدمتها مواجهة أتالانتا أمام شاختار دونيتسك، والتي شهدت تحقيق أتالانتا لفوز تاريخي بهدفين دون رد ساعداه على التأهل إلى ثمن النهائي بأقل عدد نقاط من بين جميع المتأهلين.

لكن على أتالانتا توجيه الشكر إلى مانشستر سيتي الذي فاز على دينامو زغرب في العاصمة الكرواتية برباعية بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدف.

وتقام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 16-12-2019 في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

والتالى الأندية المتأهلة بشكل رسمي إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا 2020/2019

المجموعة الأولى :

????باريس سان جيرمان الفرنسي – 16 نقطة

????ريال مدريد الإسباني – 11 نقطة

كلوب بروج البلجيكي – إلى الدوري الأوروبي بـ 3 نقاط

المجموعة الثانية :

????بايرن ميونخ الألماني – 18 نقطة (العلامة الكاملة 6 انتصارات من 6 مباريات)

????توتنهام الإنجليزي – 10 نقاط

أولمبياكوس اليوناني – إلى الدوري الأوروبي بـ 4 نقاط

المجموعة الثالثة :

????مانشستر سيتي الإنجليزي – 14 نقطة

????⭕️ أتالانتا الإيطالي – 7 نقاط (أقل رصيد نقاط لفريق متأهل إلى ثمن نهائي الأبطال)

شاختار دونيتسك الأوكراني – إلى الدوري الأوروبي بـ6 نقاط

المجموعة الرابعة :

????يوفنتوس الإيطالي – 16 نقطة

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????أتلتيكو مدريد الإسباني – 10 نقاط

باير ليفركوزن الألماني – إلى الدوري الأوروبي بـ6 نقاط

المجموعة الخامسة :

????ليفربول الإنجليزي – 13 نقطة

????نابولي الإيطالي – 12 نقطة

ريد بول سالزبورج النسماوي – إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط

المجموعة السادسة :

????برشلونة الإسباني – 14 نقطة

????بوروسيا دورتموند الألماني – 10 نقاط

الإنتر الإيطالي – إلى الدوري الأوروبي بـ

المجموعة السابعة :

????ريد بول لايبزج الألماني – 11 نقطة

????أولمبيك ليون الفرنسي – 8 نقاط

بنفيكا البرتغالي – إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط

المجموعة الثامنة :

????فالنسيا – 11 نقطة + 13 هدفًا

????تشيلسي – 11 نقطة + 10 أهداف

⭕️ أياكس الهولندي – إلى الدوري الأوروبي بـ10 (أعلى رصيد نقاط لفريق ودع الأبطال وانتقل لدوري الأوروبي).