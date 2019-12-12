أهداف مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري

استرد الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من الاتحاد السكندري، بعد الفوز العريض الذي حققه على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، والتي استضافها ملعب السلام بالقاهرة مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 15 في الصدارة بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الذي تراجع إلى المركز الثاني بنفس رصيد المقاولون العرب، وكلاهما لعب مباراة أكثر من الأهلي الذي لا تزال له مباراة مؤجلة أمام الزمالك في نهاية الدور الأول من المسابقة.

وصَمد فريق وادي دجلة – متذيل جدول ترتيب الدوري المصري – أمام الهجمات والمحاولات المستمرة للأهلي على مدار الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء.

لكن رفاق اللاعب الغاني إسحاقو ياكوبو لم يواصلوا على نفس المنوال في الشوط الثاني، وانهاروا تمامًا بعد تلقي محمد عبد المنصف للهدف الأول من رمضان صبحي بعد مهارة فردية عالية في الدقيقة 53.

وتلقت شباك وادي دجلة الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد أزارو” من صناعة نجم الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري هذا الموسم “حسين الشحات”.

وتسلم حسين الشحات كرة طولية على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء وادي دجلة، راوغ بها ياكوبو بطريقة مذهلة ثم مرر داخل الستة ياردات كرة عرضية ممتازة نحو وليد أزارو والذي حولها بقدمه اليمنى داخل المرمى على الفور.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، أرسل محمد مجدي أفشة كرة طولية مذهلة داخل منطقة الجزاء نحو عمرو السولية الذي تسلم ومرر بيسراه نحو البديل الثالث “أحمد الشيخ” ليحولها بباطن قدمه اليمنى في شباك عبد المنصف.