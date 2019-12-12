ريال مدريد يثأر من كلوب بروج وسان جريمان يضرب غلطة سراي بخماسية

حقق ريال مدريد فوزاً بنكهة برازيلية على مضيفه كلوب بروج 3-1 بالمجموعة الأولى في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وبذلك ثأر الميرنجي من التعادل المُحرج ذهابًا (2-2) في سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية.



وسجل البرازيليان رودريغو سيلفا (53) وفينيسيوس جونيور (64) والكرواتي لوكا مودريتش بصناعة من البرازيلي الآخر كاسيميرو (90+1) أهداف النادي الملكي، فيما سجل هانس فاناكن الهدف الوحيد لكلوب بروج (55).



ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال بتشكيلة غاب عنها القائد سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو والأوروغوياني فيديركو فالفيردي والبلجيكي إدين هازار والألماني طوني كروس ولوكاس فاسكيز والكولومبي خاميس رودريغيز وداني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.



وفي نفس المجموعة حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوز عريض على ضيفه غلطة سراي التركي قوامه 5-0.



وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي 32، والإسباني بابلو سارابيا 35، البرازيلي نيمار 47، كيليان مبابي 63، الأوروغوياني ادينسون كافاني 84 من ركلة جزاء.



وختم باريس سان جيرمان الدور الأول من دون أي خسارة وبرصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفريق البلجيكي برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة أمام غلطة سراي الذي خرج خالي الوفاض.



وفرض نيمار نفسه نجماً للمباراة بهزه الشباك وصناعته هدفين.



وخاض سان جيرمان المباراة في غياب الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبلجيكي توما مونييه وبريسنل كيمبيبي والسنغالي إدريسا غي والقائد البرازيلي تياغو سيلفا وحارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي ماركو فيراتي.



وكانت المباراتان هامشيتين بالنسبة للناديين الباريسي والمدريدي بعدما ضمنا البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي، فيما كانت المنافسة بين الخاسرين على المركز الثالث واستكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".





المصدر: بي إن سبورت