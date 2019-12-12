انتصر بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه توتنهام الإنكليزي 3-1 اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.



أصبح بايرن ميونيخ الألماني الفريق الوحيد ينهي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بالعلامة الكاملة.



ورفع بايرن الذي كان ضامناً صدارة المجموعة وتأهله رفقة الفريق الانكليزي، رصيده إلى 18 نقطة مقابل 10 لتوتنهام و4 لأولمبياكوس الذي خطف المركز الثالث والتأهل إلى مسابقة "يوروبا ليغ" بفوز قاتل على ضيفه النجم الأحمر الصربي 1-صفر.



وكان بايرن أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلاً منه مساعده هانزي فليك الذي حقق بداية طيبة، قبل أن تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين. أما توتنهام فأقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتراجع نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية محترمة.



وافتتح الفريق البافاري الذي أراح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التسجيل عبر الفرنسي كينغسلي كومان (14)، قبل خروج اللاعب الدولي المنحوس مع الاصابات في الدقيقة 25 لالتواء في ركبته اليسرى من دون الاحتكاك مع أي منافس.



وعادل الفريق اللندني عبر اليافع راين سيسينيون (20)، لكن صاحب الأرض استعاد التقدم عن طريق توماس مولر (45).



وفي الثاني، عزز البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني التقدم بهدف ثالث (64).

المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يُحرج توتنهام بثلاثية ويتأهل بالعلامة الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.