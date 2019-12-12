"يوسف العربي" يسجّل هدفًا قاتلاً ويقود أولمبياكوس للدوري الأوروبي

قاد النجم المغربي يوسف العربي فريقه أولمبياكوس اليوناني لاقتناص المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي بفوز قاتل على ضيفه النجم الأحمر الصربي على ملعب (كارايساكي).



وسجل العربي الهدف الوحيد لأصحاب الضيافة قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء من ركلة جزاء.



وكان الفريق الصربي قد أهدر فرصة التقدم في اللقاء بعد أن أهدر مهاجمه البرتغالي مانويل توماني ركلة جزاء في الدقيقة 43.



ورفع الفوز رصيد أولمبياكوس إلى 4 نقاط يقفز بها للمركز الثالث ويتحول للدوري الأوروبي.



بينما تراجع النجم الأحمر للمركز الرابع بعد أن ظل رصيده عند 3 نقاط. المصدر: موقع كورة

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