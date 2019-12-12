رياضة | بايرن ميونيخ يكرر فوزه على توتنهام بدوري الأبطال في حضرة "مورينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يكرر فوزه على توتنهام بدوري الأبطال في حضرة "مورينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير :-

وسجل كومان هدف فريق بايرن ميونيخ الاول في المباراة بالدقيقة 14، وتعادل سيسينيون لفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الثاني البافاري في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول من اللقاء، واختتم فيليب كوتينهو أهداف المباراه في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

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وفي إطار منافسات تلك الجولة في نفس المجموعة نجح فريق اولمبياكوس اليوناني في تحقيق الفوز على فريق النجم الاحمر الصربي بنتيجة هدف نظيف عن طريق يوسف العربي في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة بعدما فاز في جميع مبارياته بدور المجموعات، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني 10 نقاط، ويأتي فريق اولمبياكوس اليوناني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي مؤخرة جدول الترتيب يأتي فريق النجم الاحمر الصربي برصيد 3 نقاط فقط.

وسوف يشارك الفريق اليوناني في منافسات بطولة الدوري الاوروبي بعد احتلاله المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.