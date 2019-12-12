رياضة | الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظربرشلونة في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظربرشلونة في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة قمة المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ أن فاز في الجولة الخامسة على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف بملعب كامب نو.

وفاز الفريق الكتالوني على إنتر ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء بملعب سان سيرو بهدفين مقابل هدف، في مباراة كانت بمثابة تحصيل حاصل لبرشلونة، لكنها كانت فارقة لإنتر ميلان الذي ودع البطولة وتحول للدوري الأوروبي، تاركاً وصافة المجموعة لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الفائز على سلافيا براغ التشيكي.

وبحسمه لصدارة المجموعة، سيعترض طريق برشلونة في دور الـ 16 أحد الأندية صاحبة المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى، باعتبار أن برشلونة لا يمكنه مواجهة وصيف مجموعته مجدداً.

وفي ظل نظام القرعة في هذا الدور، والذي يجنب ملاقاة فريقين من نفس البلد في دور الـ 16، فستتقلص إحتمالات برشلونة لخمس إحتمالات بدلاً من سبعة، بعد إستبعاد الثنائي المدريدي ريال مدريد ثاني المجموعة الأولى، وأتلتيكو مدريد الإسباني ثاني المجموعة الرابعة.

وبالتالي سيكون أمام برشلونة خمسة فرق لمواجهة أحدها في دور الـ 16 وهي.

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1- توتنهام الإنجليزي (ثاني المجموعة الثانية)

2- أتلانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الثالثة)

3- نابولي الإيطالي (ثاني المجموعة الخامسة)

4- ليون الفرنسي (ثاني المجموعة السابعة)

5- تشيلسي الإنجليزي (ثاني المجموعة الثامنة).