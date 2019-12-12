رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: رد على كهربا.. أزمة قبل مواجهة بيراميدز.. انتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: رد على كهربا.. أزمة قبل مواجهة بيراميدز.. انتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر العديد من الأحداث والأنباء التي دارت داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الرد على كهربا وأزمة قبل مواجهة بيراميدز وانتقال نجم الزمالك للدوري الاسكتلندي.

اشارت بعض التقارير الصحفية أن النجم الإنجليزي الإنجليزي السابق ستيفين جيرارد مدرب نادي رينجرز الاسكتلندي يطلب التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد في فرة الإنتقالات الشتوية.

وافادت شبكة HITC الإنجليزية، أن جيرارد يرى في مصطفى محمد مستقبل للخط الهجومي للفريق، في ظل ضغر سنه وتمتعه بموهبة عالية وقدرات جسمانية رائعة.

حسام حسن يصدم الزمالك

وجه حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة صدمة قوية للزمالك برفض فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء رفض حسام حسن عودة أحمد فتوح للزمالك في الميركاتو الشتوي وقطع إعارته نظرا لحاجة الفريق السكندري لجهود اللاعب هذا الموسم.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

اول رد من الزمالك عقب تعاقد الأهلي مع كهربا

نجح مسئولو النادي الأهلي في إبرام صفقة نارية خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لا سيما وأن الأهلي لديه ارتباطات هامة سواء في الدوري أو كأس مصر أو دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن نادي الزمالك غير مشغول تمامًا بصفقة إنتقال "كهربا" للنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب رحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي وانتقل لصفوف النادي البرتغالي قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مؤخرًا، ويعتبر مسئولي القلعة النادي الأبيض أنهم ليسوا طرفًا في هذه الصفقة.

بدء التصوير في برومو قناة الزمالك

بدأ نادي الزمالك في تصوير البرومو الخاص بقناة النادي الرسمية التي من المفتروض أن تنطلق خلال أيام قليلة من الآن.

وشارك اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي في تصوير البرومو الرسمي للقناة تمهيدا لإنطلاقها.

أزمة في الزمالك بسبب النقاز

يتطلع مسؤولو مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، إلى عقد العديد من الصفقات المقرر جللها، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب عدد من العناصر الأساسية للفريق لأسباب مختلفة.

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ووضع مسؤولي الأبيض حمدي النقاز في موقف محرج بعد قراره بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد وبات الفريق فى حاجة إلى البحث عن ظهير أيمن جديد، بالإضافة إلى مهاجم أفريقي بعد اقتراب رحيل خالد بوطيب عن صفوف الفريق، كما يحتاج الفريق إلى تدعيم فى وسط الملعب المدافع بعد تعرض محمود عبدالعزيز نجم الفريق إلى عملية جراحية فى الرباط الصليبى مما سيطرة لغياب فترة طويلة.

وفي هذا السياق طب المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون من مجلس الإدارة الرجوع إليه أولًا قبل الدخول فى التفاوض مع أي لاعب.

أخبار نادي الزمالك اليوم

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم في خط الوسط.

مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

قائمة بيراميدز لمواجهة نادي الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.