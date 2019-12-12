رياضة | موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق السد القطري فوز عريض على فريق هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر ليصعد لمواجة مونتيري المكسيكي يوم السبت 14 ديسمبر 2019

القنوات الناقلة لمباراة السد ومونتيري

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تذاع مباراة السد ومونتيري المكسيكي يوم السبت في الدور الثاني من مونديال الأندية، على قناة bein sports HD1 الناقل الحصري لكل مباريات البطولة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف كل مباريات البطولة.

موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي

ويشارك السد القطري في كأس العالم للأندية 2019 بوصفه ممثل البلد المستضيف، بينما يشارك نادي مونتيري بطل المكسيك بوصفه بطل اتحاد الكونكاكاف الذي يضم دول أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، نادي السد بدأ البطولة بالفوز على هينجين بطل كاليدونيا الجديدة، ليتأهل لهذا الدور، بينما يبدأ مونتيري البطولة من الدور الثاني مباشرة، موعد مباراة السد ومونتيري في مونديال الأندية يوم السبت في الأوقات التالية الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر، الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات، الساعة 5.30 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا، الساعة 4.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.