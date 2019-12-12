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رقم مميز لـ خيسوس بعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

حقق جابرييل خيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي، رقم مميز في بطولة بعد تسجيله الهدف الأول للسيتزن خلال مباراة فريقه أمام دينامو زغرب.

وحقق السيتي الفوز على دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتمكن خيسوس من تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول  في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية، فإن خيسوس أصبح أصغر لاعب برازيلي يتمكن من تسجيل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الشبكة، أن خيسوس قد تمكن من تسجيل الأهداف في عمر 22 عامًا و252 يومًا، متفوقاً على النجم البرازيلي والذي وصل إلى نفس العدد من الأهداف في عمر الـ23 عامًا و75 يومًا.

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