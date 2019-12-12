اخبار الرياضه

يوفنتوس يتغلب على باير ليفركوزن بهدفين في دوري الأبطال

0 نشر
محمد الدمتناوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتغلب على باير ليفركوزن بهدفين في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الإنتصار على فريق باير ليفركوزن الألماني، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

Advertisements

تقدم النجم البرتغالي ، بهدف لفريقه يوفنتوس الإيطالي،  في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تمريرة من البديل باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، تمكن جونزالو هيجواين، من إضافة الهدف الثاني للبيانكونيري، بعد تمريرة من ديبالا.

وكان ليوفي قد ضمن التأهل لدور الستة عشر متصدرًا مجموعته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتغلب على باير ليفركوزن بهدفين في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا