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شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتغلب على باير ليفركوزن بهدفين في دوري الأبطال والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الإنتصار على فريق باير ليفركوزن الألماني، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف لفريقه يوفنتوس الإيطالي، في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تمريرة من البديل باولو ديبالا.
وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، تمكن جونزالو هيجواين، من إضافة الهدف الثاني للبيانكونيري، بعد تمريرة من ديبالا.
وكان ليوفي قد ضمن التأهل لدور الستة عشر متصدرًا مجموعته.
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