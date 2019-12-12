الامارات | الشارقة لن يعوض غياب إيغور إلا باللعب الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة لن يعوض غياب إيغور إلا باللعب الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد رياضيون على أن فريق الشارقة لاشك سيتأثر بغياب أبرز لاعبيه، وأحد أفضل الأجانب في دوري الخليج العربي، البرازيلي إيغور كورنادو، عن المباراة المقبلة أمام النصر في الجولة التاسعة، بعد طرده أمام بني ياس، أول من أمس، في الجولة الثامنة، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، مؤكدين أن الشارقة لن يعوض غيابه إلا بخيارين هما «التحلي بأسلوب اللعب الجماعي الذي ينتهجه مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، أو تفعيل الأطراف والمهاجمين بشكل جيد».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إيغور لاعب يصنع الفارق مع أي فريق، لكن الشارقة لديه الكثير من الحلول والأوراق التي يمكن أن يستخدمها لتعويض غيابه حتى لا يتأثر الفريق خصوصاً أنه يتصدر حالياً ترتيب الدوري، وبحاجة إلى جهود كل لاعبيه سواء من الأساسيين أو البدلاء».

وأشاروا إلى أن إيغور ظل يقوم بأدوار كثيرة جداً لمصلحة فريقه خلال المباريات المختلفة، واصفين اللاعب بالمقاتل والمخلص لفريقه في كل الأحوال.

ويسعى الجهاز الفني للشارقة بقيادة العنبري لتجهيز لاعب بديل لأبرز غياباته في لقاء النصر. يذكر أن إيغور تلقى البطاقة الثانية في الدقيقة «87» خلال مباراة بني ياس، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها عن صفوف الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

من جانبه، اعتبر مدرب المنتخب الوطني السابق الدكتور عبدالله مسفر، أن «ما يميز إيغور أنه إلى جانب كونه لاعباً بقيمة كبيرة ومؤثراً جداً في صفوف فريقه، فهو أيضاً لاعب مخلص وحريص على فريقه ومقاتل في الملعب، وتجد عنده الحلول الكثيرة أثناء المباريات، ما يصبّ في مصلحة فريقه»، مشيراً إلى أن تأثير غياب إيغور يكمن في مسألة اللاعب البديل الذي سيحل مكانه، معتبراً أن لاعب العين السابق والجزيرة الحالي عمر عبدالرحمن كان لاعباً مؤثراً في صفوف العين، لكن الأخير لم يقف عند لاعب واحد، وكان لديه الكثير من الخيارات في إيجاد البديل.

وقال مسفر «إيغور من اللاعبين الذين يصبّ وجودهم في دورينا في مصلحة كرة الإمارات، نظراً لكون أن اللاعبين المواطنين الذين يلعبون معه يتعلمون منه».

وأضاف «هناك بعض الفرق من بينها الشارقة تعرف كيفية التعامل مع الواقع عند غياب لاعب مؤثر جداً في صفوفها، كما أن الشارقة لديه النظرة الفنية التي تمكنه من إيجاد الحلول البديلة حال غياب أي لاعب مؤثر عن صفوفه».

وأضاف: «يعجبني في إيغور أنه يصنع الفارق بقوة في صفوف فريقه، على عكس بعض اللاعبين الأجانب الذين للأسف لا يقدمون مع فرقهم المردود الذي يوازي الملايين التي يحصلون عليها».

من جهته، أكد مدرب الوصل والمنتخب الأولمبي السابق حسن العبدولي، أن الشارقة سيتأثر بغياب إيغور، لكن الحلول موجودة عند الجهاز الفني لتعويض غيابه، مشدداً على أنه بإمكان الشارقة اتباع أكثر من استراتيجية لتعويض غياب اللاعب من بينها الاعتماد على الأطراف والمهاجمين.

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وقال العبدولي «صحيح أن إيغور لاعب مؤثر، لكنه ليس كل الفريق، ولا أتوقع أن يؤثر غيابه بنسبة 100% في الشارقة، وبالتأكيد فإن مدرباً مثل العنبري لديه الحلول التي تمكنه من تجاوز هذا الأمر، خصوصاً أن الشارقة يعتمد على اسلوب اللعب الجماعي».

وأضاف «بالنسبة لنا كمدربين فإننا ننظر الى تأثير اللاعب في الملعب من جانبين، دفاعي وهجومي في آن واحد، بحيث تكون له وظيفتان في الملعب، هما القيام بأدوار دفاعية وهجومية، وإيغور يؤدي الوظيفتين معاً بشكل جيد».

من جهته، اعتبر مدرب منتخب الشباب السابق علي إبراهيم، أن إيغور لاعب له ثقله وتأثيره الكبير والواضح في الفريق، مشدداً على أن الشارقة بإمكانه أن يعوض غياب اللاعب بجماعية الأداء الذي يتميز به الفريق، بدليل أن الشارقة لم يتأثر بغياب لاعبه المحترف الأوزبكي شوكوروف في الموسم الماضي بداعي الإصابة، مشيراً الى أن عبدالعزيز العنبري نجح في تعويض غياب شوكوروف بتوظيف اللاعبين بشكل جيد في الملعب من خلال اعتماده بشكل كبير على طريقة اللعب الجماعي وليس على لاعب بعينه في الملعب.

أرقام عن إيغور

■سجل حتى الآن في الدوري 6 أهداف.

■يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بسبع تمريرات.

■يحتل صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص بـ 26 فرصة.

■بلغت دقائق لعبه مع الفريق في ثماني مباريات 711 دقيقة.

■حصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي.