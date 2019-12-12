الامارات | 120 ألف مشارك في فعاليات دبي الرياضية خلال أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف مشارك في فعاليات دبي الرياضية خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أمس أن دبي استقطبت أكثر من 120 ألف مشارك في فعاليات رياضية عدة خلال الشهر الجاري، بواقع 190 ألفاً في الأسبوع الأول، وأكثر من 30 ألف مشارك يتوقع مشاركتهم الأسبوع الجاري حتى الأحد المقبل، بإقامة 21 فعالية.
ويتوزّع المشاركون بين الجمهور الذي يتفاعل ويحضر الأحداث الرياضية، والمتنافسين.
وخلال الأيام المقبلة، تشهد دبي تنظيم بطولة دبي الدولية للكروس فيت، بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، (ترايثلون دبي للسيدات)، بطولة كأس العالم للكريكت للرجال، بطولة غرب آسيا لفئة 13 سنة للتنس، والجولة التجريبية لبطولة كأس العالم للدراجات الجبلية.
في المقابل، أقيمت في الأسبوع الأول، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي، معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جائزة اللياقة البدنية (فيت أوورد)، وبطولة إكس ووتر للسباحة.
وقال مجلس دبي الرياضي، أن 100 لاعب سيشاركون في بطولة «الكروس فيت»، يرافقهم أكثر من 800 شخص ما بين إداري ومدرب وفني وحكم ينتسبون إلى 35 دولة، وتُقام البطولة في أماكن عدة بدبي، وتختتم 14 الجاري.
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