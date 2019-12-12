الامارات | أبوالشوارب: سلة النصر ستهيمن على جميــع الألقاب

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالشوارب: سلة النصر ستهيمن على جميــع الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن نجاح فريق السلة في الاحتفاظ بكأس نائب رئيس الدولة عقب فوزه، أول من أمس، في النهائي على الظفرة بفارق 20 نقطة وبنتيجة 77-57، يؤكد أن العميد يملك فريق بطولات قادراً على الهيمنة على جميع الألقاب.

وقال أبوالشوارب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق السلة الحالي يمثل ثمرة جهد بدأت نواتها منذ عام 2011، ونجحت على مدار السنوات الماضية في صناعة فريق بطولات أعاد العميد إلى مكانته الطبيعية بالمنافسة على البطولات، وهو ما أكده فريق السلة باحتفاظه بكأس نائب رئيس الدولة، للعام الثاني على التوالي، في ظل امتلاك لاعبين مواطنين من الطراز الرفيع قادرين على تنفيذ خطط الجهاز الفني بالصورة المثلى وبشكل متناغم مع المحترفين الأجانب».

وأمضاف: «في ظل ما يمتلكه الفريق حالياً فإن العميد مؤهل للهيمنة على جميع ألقاب البطولات، وليس للموسم الحالي فحسب بل للمواسم المقبلة أيضاً».

وأوضح: «علمت إدارة النادي وإدارة الألعاب الجماعية في النصر، منذ 2011، على بناء جيل من المواهب الناشئة بجانب عناصر الخبرة، وهو ما يؤكد نضوج الفريق بما يمتلكه من نخبة العناصر الوطنية والمحترفين الأجانب».

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القرقاوي: الظفرة غير مفهوم الاستثمار

هنأ رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، النصر بفوزه للعام الثاني على التوالي بكأس نائب رئيس الدولة، وأشاد بالمستوى الذي قدمه الظفرة رغم خسارته اللقب، واصفاً الظفرة، الذي سجل ظهوره للموسم الثاني فقط في بطولات كرة السلة، بأنه يقدم نموذجاً للمفهوم الخاطئ للأندية باستثمار كامل طاقتها حصراً في كرة القدم.

وقال القرقاوي، في تصريحات صحافية، إن «النصر استحق اللقب لكونه يملك الفريق الأكثر جهوزية، خصوصاً أنه واجه الظفرة في ظل غياب محترفه الأساسي، إلا أن الظفرة لم يكن الند السهل، وقدم مستوى يليق بمباراة نهائية، وأكد مجدداً، رغم أنه الموسم الثاني فقط له في مسابقات كرة السلة، أن الاستثمار في الأندية يمكن أن يتوجه إلى ألعاب أخرى، غير كرة القدم التي يخصص لها الحصة الأكبر من الدعم على حساب بقية الألعاب».