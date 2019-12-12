الامارات | أحمد حسين وصيف بطل العالم في «بناء الأجسام»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسين وصيف بطل العالم في «بناء الأجسام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب منتخب بناء الأجسام أحمد حسين (47 عاماً)، إنجازاً جديداً لرياضة بناء الأجسام بعد أن فاز بوصافة بطولة العالم في الماسترز لوزن 70 كلغ، وأحرز الميدالية الفضية في ختام البطولة التي أقيمت في إسبانيا أول من أمس.

وقال أحمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «هذه ثامن ميدالية شخصية لي في بطولات العالم ممثلة بذهبيتين وأربع فضيات وبرونزيتين، كما أنها الـ40 على مستوى البطولات الدولية، وأعتز كثيراً بها، خصوصاً أن الفضية تحققت في ظروف فنية صعبة».

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وتابع: «هذا الفوز يشجعني لتحقيق المزيد من الميداليات والإنجازات خلال المشاركات المقبلة».

وعن البطولة قال إن المنافسات كانت قوية جداً، وشدد على أنه لم يسبق أن تابع بطولة قوية مثل التي حصلت في إسبانيا طوال مشاركاته الخارجية. بدوره قال المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي في تصريح صحافي، إن «الميدالية الفضية تعتبر إنجازاً رائعاً، يؤكد تفوق البطل العالمي أحمد حسين على لاعبين مميزين من مختلف دول العالم».

وتابع: «هذا يعكس النقلة النوعية للاعبي الإمارات في بناء الأجسام، ووجودهم في النخبة على مستوى العالم».