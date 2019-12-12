شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا تواجه تومليانوفيتش للمرة الأولى في «تنس مبادلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت، أمس، اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس في بيان صحافي، أن اليوم الأول للبطولة سيشهد مواجهة هي الأولى في تاريخ الحدث، بين نجمة التنس ماريا شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات تنس كبرى مع المتأهلة لنهائي بطولة اتحاد التنس الأسترالي أيلا تومليانوفيتش 19 الجاري، على ملاعب مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وتعدّ تومليانوفيتش أول أسترالية تشارك في البطولة، حيث تحل مكان أنيسيموفا التي تعرّضت لإصابة منعتها من المشاركة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شارابوفا تواجه تومليانوفيتش للمرة الأولى في «تنس مبادلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.