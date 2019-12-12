الامارات | «الدقائق المزعجة» تُصيب عجمان بـ 11 هدفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقائق المزعجة» تُصيب عجمان بـ 11 هدفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرست مباراة كلباء في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي أول من أمس، عقدة «الدقائق المزعجة» لعجمان، والتي تلقّى فيها 11 هدفاً من أصل 18 هدفاً دخلت مرماه منذ بداية الدوري وحتى لقاء خورفكان، الذي خسره بالطريقة نفسها وبنتيجة كبيرة قوامها 6-2، جعلت «البرتقالي» ينحدر في الترتيب إلى المركز الـ12، بعد أن كان بلغ في فترة سابقة المركز الخامس.

ويعاني عجمان بشدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، إذ استقبل ثمانية أهداف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، وكذلك ثلاثة أهداف في آخر دقائق الشوط الأول، ما يؤكد فقدان مدافعي عجمان للتركيز في لحظات مهمة من المباراة.

وتلقّى عجمان في افتتاح الدوري أمام بني ياس هدفين في الدقيقتين 73 و83، وهدفاً من النصر في نهاية الشوط الأول، وآخر «قاتلاً» في الدقيقة 86 خسر به مباراة الظفرة، ثم أمام خورفكان في الدقيقة 101.

Advertisements

وأمام الوحدة ثلاثة أهداف رغم أنه كان متقدماً بهدفين دون رد، وتقدم عجمان على كلباء، عن طريق الغامبي تراولي، لكن كلباء سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، بينهما هدفان في الدقائق الخمس الأخيرة. ورغم تقليص الفارق من عجمان في الشوط الثاني، أضاف كلباء ثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة، ليتعرض لأكبر خسارة له هذا الموسم.

وقدمّ من جانبه قائد عجمان محمد يعقوب اعتذاره إلى إدارة النادي وجمهوره، وقال في تصريح صحافي: «نعتذر للجميع وللشارع الرياضي عن هذه الخسارة، التي لا تليق بفريق عجمان ولا بنا كلاعبين». وأضاف: «أصبحنا مطالبين الآن أكثر من أي وقت مضى بمراجعة حساباتنا والعمل معاً بصورة أكبر لتصحيح الصورة». ورفض يعقوب، أن يحمّل خط الدفاع مسؤولية سداسية كلباء، قائلاً: «الكل شريك في الخسارة مثلما نحن شركاء في الفوز».

تلقّى عجمان 11 من أصل 18 هدفاً في 8 جولات بالدوري في الدقائق الأخيرة من الشوطين الأول والثاني.