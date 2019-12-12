الامارات | العوبد أول مواطنة ترأس اتحاداً رياضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن العوبد أول مواطنة ترأس اتحاداً رياضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، سحر العوبد، في منصب رئيس الاتحاد، لتصبح أول مواطنة تتولى رئاسة اتحاد رياضي في الدولة، ووكل إليها أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال اتحاد ألعاب القوى في بيان أمس: «تم الإبقاء على صالح محمد حسن، أمينا للسر العام للاتحاد، فيما سيتولى بقية أعضاء المجلس اللجان المختلفة».

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ويضم مجلس إدارة الاتحاد ستة أعضاء، هم: سحر العوبد، وصالح محمد حسن، وراشد الجربي، وراشد الجاري، وعلي بن زايد، وعلي النيادي.

وستدير العوبد الاتحاد حتى 10 فبراير المقبل، ثم تنتقل رئاسة الاتحاد بعد ذلك إلى راشد القربي مع احتفاظ سحر العوبد بمنصب نائب الرئيس.

وكان الأعضاء الستة قد عادوا لممارسة عملهم مجدداً، بعد إلغاء اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب استقالة الرئيس السابق المستشار أحمد الكمالي، وما ترتيب بعد ذلك عن فتح باب الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.