الامارات | فان دير سار وكابيللو وسوريانو يتحدثون عن الكرة الإنجليزية في «مؤتمر دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دير سار وكابيللو وسوريانو يتحدثون عن الكرة الإنجليزية في «مؤتمر دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي أمس، أن ثلاثة من أبرز نجوم كرة القدم في اللعب والتدريب والإدارة سيتحدثون في الجلسة الأولى المخصصة للتطوّر الذي تشهده كرة القدم الإنجليزية، ضمن «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» الذي ينظمه مجلس دبي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، ويُقام 28 الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

ويتحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخبات إنجلترا، أسطورة حراسة المرمى الهولندية، والحارس التاريخي لمانشستر يونايتد الانجليزي وأندية يوفنتوس وأياكس، إدوين فان دير سار، وكذلك المدرب الإيطالي فابيو كابيللو، أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية، وسبق له تدريب منتخب إنجلترا، إلى جانب الإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في تصريح صحافي: «حرصنا في الجلسة الأولى على جمع ثلاثة متحدثين يغطي كل منهم جانباً من جوانب العمل الاحترافي في كرة القدم وهم لاعب ومدرب ومدير إداري رياضي حقق كل منهم نجاحات كبيرة ولهم تجارب وآراء مهمة يمكن للجميع الاستفادة منها، ورغم أننا استمعنا في النسخ الماضية لآراء فابيو كابيللو المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية، إلا أن لديهما الكثير من الآراء والتجارب التي تستحق الاستماع إليها والتحاور معهما فيها».