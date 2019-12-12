شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مباراة في بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقام اليوم 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تستضيفها ملاعب فندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا بمشاركة 80 لاعبة، وتشمل المباريات الفردي والزوجي ومنافسات كأس اللاعبات المحليات من مواطنات ومقيمات بفئاتهن الثماني.
ورغم هطول الأمطار في الساعات الماضية، إلا أن منافسات الأمس شهدت إقامة 16 مباراة استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث بدأت تتحدد ملامح النهائيات سواء على صعيد الفردي أو الزوجي، خصوصاً أن المصنفات عالمياً يواصلن مشوارهن بقوة وبينهن المصنفة الأولى بالبطولة الفرنسية كريستينا، وهناك بعض اللاعبات الجديدات اللواتي تأهلن بجدارة في التصفيات التمهيدية التي سبقت البطولة.
وفي الزوجي تصبّ الترشيحات بقوة باتجاه الزوجي المصنف الأول بالبطولة المكون من الفرنسية ميلادينوفيتش والسويسرية ستيفاني فوجل، والزوجي المكون من الأوكرانية ديرا سينجور والروسية فيكتوريا، ويلاحقهما الزوجي الياباني المكون من ميو كاتو ونامي جاتا.
من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس روبيرتا جلفار، أن البطولة شجعت على انتشار التنس بين الإناث بمختلف الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 24 مباراة في بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.