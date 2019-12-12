الامارات | سعود المعلا يكرّم الفائزين في البطولة العربية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يكرّم الفائزين في البطولة العربية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، الفائزين بألقاب البطولة العربية للرجال والسيدات، التي أقيمت في الجزائر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الجزائري.

ونالت الإمارات ميدالية برونزية في البطولة، كانت من نصيب الأستاذة الدولية، آمنة نعمان، ضمن منافسات الشطرنج السريع للسيدات.

وفاز بلقب بطولة الشطرنج الكلاسيكي للرجال، التونسي أمير زغيبي، بينما حصدت لقب الكلاسيكي للإناث، الجزائرية أمينة مزيود.

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وحصل على بطولة الرجال للشطرنج السريع، الأستاذ الدولي الكبير الجزائري محمد حدوش، فيما ذهب لقب بطولة الشطرنج السريع للسيدات إلى الجزائرية صابرية لطرش. وحصد لقب بطولة الرجال للشطرنج الخاطف، الأردني رأفت عيسى، ونالت لقب السيدات للمسابقة نفسها، الجزائرية أمينة مزيود.

وعُقد على هامش البطولة، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، إذ عرض رئيس الاتحاد الإنجازات التي تحققت عام 2018 و2019، وتمت مناقشة المقترحات الواردة حول الأنشطة والفعاليات، وتخفيض قيمة رسوم الاشتراك والعضوية في الاتحاد العربي.

وأثنى سعود المعلا على الجهود التي قام بها الاتحاد الجزائري، لاستقبال البطولة واجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج.

وقال في تصريحات صحافية: «كانت بطولة ناجحة على المستويين الفني والتنظيمي، وجنينا ثمار التعاون بين الأعضاء والبطولات الناجحة التي ننظمها، بحصول الجزائرية، أمينه مزيود، على لقب أستاذة دولية كبيرة، والتونسي أمير زغيبي على لقب أستاذ دولي كبير، فضلاً عن الأردنيين سمير منصور وباسم عيسى، اللذين حصلا على لقب أستاذ دولي، وهذا يعكس بشكل كبير مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الدولي للعبة باللاعبين العرب».