شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بـ«بيراميدز» في مواجهة الوزن الثقيل.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة مع بيراميدز، عند السابعة والنصف مساء الخميس، على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى.

وتكمن صعوبة اللقاء فى رغبة كلا الطرفين فى انتزاع نقاط المباراة الثلاث، فالزمالك يسعى لمداواة جراحه فى الدورى، بعد مسلسل نزيف النقاط وخسارته خمس نقاط فى خمس مباريات، فضلًا عن أن المباراة بمثابة تحدٍّ خاص للفرنسى «كارتيرون»، الذى يسجل اليوم ظهوره الأول فى بطولة الدورى، بعدما نجح فى اختبار الكأس بالفوز على الشرقية بثلاثية، وكذلك اختبار الكونفيدرالية بالفوز على «أول أغسطس». ويأمل «كارتيرون» فى إظهار بصمته بتحقيق فوزه الثالث فى 3 بطولات مختلفة ليؤكد جدارته بقيادة القلعة البيضاء، وفى المقابل، يسعى فريق بيراميدز لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة، بعد الفوز الكبير على بطل موريتانيا بسداسية فى الكونفيدرالية والرغبة فى الثأر من الخسارة أمام الزمالك بثلاثية فى نهائى بطولة الكأس النسخة الماضية، فضلًا عن أن المباراة سيكون لها دور كبير فى حسم وصافة الدورى، بعد انتهاء جميع مواجهات الجولة السابعة.

يدرك «كارتيرون» أن مواجهة اليوم من العيار الثقيل أمام فريق فى قمة معنوياته ساعيًا للثأر، وهو ما جعله يحرص، بصحبة جهازه المعاون، على شحذ همم لاعبيه والتأكيد على أنه لا بديل عن الفوز، خاصة أن فقدان أى نقطة سيوسع الفارق مع المنافسين على درع الدورى، وهو ما سيمثل ضغطًا جماهيريًا مبكرًا على اللاعبين.

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وحذر المدير الفنى من تكرار الأخطاء التى حدثت فى المباريات السابقة وحالة التوهان فى بعض الفترات نتيجة الاستهتار وغياب الروح، ما يتسبب فى حدوث انخفاض ملحوظ فى الأداء.

ويُنتظر أن يلعب «كارتيرون» المباراة بتشكيل مكون من: «محمد عواد وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأوباما وأحمد زيزو مصطفى محمد».

على الجانب الآخر، رفع الجهاز الفنى ولاعبو بيراميدز شعار الفوز والثأر، وهو ما وضح من تصريحات مدربه «ديسابر»، الذى أكد أنه يخوض المواجهة بحثًا عن نقاطها الثلاث.

ووضح من خلال التدريبات أن بيراميدز لن يُجرى أى تعديلات على طريقة لعبه الهجومية.