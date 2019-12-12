شكرا لقرائتكم "كاف" يحظر الأهلى بحكم مباراته المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا هو من سيدير مباراة الأهلي وبلاتينيوم المقبلة.
وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.
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