شكرا لقرائتكم بايرن يكرر تفوقه على توتنهام.. ويحقق العلامة الكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني العلامة الكاملة في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي يوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة.

وخاض الفريقان الألماني والإنجليزي المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن بايرن صدارته للترتيب فيما حسم توتنهام الوصافة لصالحه، ليحسما تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية منذ الجولة الماضية.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع كينغسلي كومان في الدقيقة 14، فيما تعادل ريان سيسينيون لتوتنهام في الدقيقة 20، وأعاد توماس مولر التقدم لبايرن من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 45، وتكفل البرازيلي فيليب كوتينيو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.