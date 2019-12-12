الأهلي يعود للصدارة بفوز مستحق على دجلة









اسماء السيد - عاد الأهلي حامل اللقب لموقعه في صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مستحقا على ضيفه وادي دجلة بثلاثية نظيفة الاربعاء بإستاد السلام ضمن المرحلة السابعة.

سجل للأهلي رمضان صبحي (53) والمغربي وليد ازارو (72) واحمد الشيخ (90+3).

ورفع الاهلي رصيده الى 15 نقطة من خمس مباريات في المركز الاول بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والمقاولين العرب ويملك مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والمصري، فيما يتذيل وادي دجلة الترتيب وتجمد رصيده عند 3 نقاط.

واتسم الشوط الاول بالإثارة والسرعة والندية فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ. وتعددت المحاولات الهجومية على المرميين وان كانت هجمات الاهلي الاخطر على مرمى المخضرم محمد عبد المنصف (42 عاما) في الشوط الاول. تصدى لرأسية وليد سليمان (7)، انفراد رمضان صبحي (17) وتسديدة النيجيري جونيور اجايي (32).

في المقابل، افتقدت هجمات وادي دجلة اللمسة الاخيرة، وعاب الثلاثي التونسي رفيق كابو ومروان حمدي وعبد الكريم وادي تسرعهم في انهاء الهجمة على مرمي محمد الشناوي.

اسفر الضغط الهجومي للأهلي عن هدف اول عن طريق رمضان صبحي بعدما راوغ وسدد الى يمين عبد المنصف (53). وانقذ الشناوي مرماه من هدف تعادل لوادي دجلة بتصديه للمنفرد عبد الكريم وادي (64).

واضاف البديل ازارو الهدف الثاني من عرضية متقنه لحسين الشحات تخطت عبد المنصف وسددها في المرمى الخالي (72).

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وفي الدقيقة 89 حصل وادي دجلة على اخطر فرصه، بعدما انفرد مروان حمدي وسدد لحظة خروج الشناوي فمرت الكرة بجوار القائم الايمن.

رد الاهلي بهجمة منظمة فوصلت كرته العرضية للبديل احمد الشيخ سددها إلى يسار عبد المنصف محرزا الهدف الثالث (90+3).

واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه المقاصة بهدفين نظيفين بإستاد الاسماعيلية بهدفي احمد الشامي (82) ومحمد هاشم (85).

وارتقى الإسماعيلي للمركز الثامن برصيد 10 نقاط فيما ظل المقاصة في المركز 13 برصيد 7 نقاط.

وحسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود ونادي مصر بإستاد المكس، برغم العديد من المحاولات الهجومية. ورفع حرس الحدود رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع، واف سي مصر رصيده الى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

أهداف مباراة الأهلى ووادي دجلة: