صور.. الأهلي ضد دجلة .. الأحمر يحقق أكبر فوز على الغزلان في تاريخ المواجهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي أكبر انتصار علي فريق وادي دجلة في تاريخ المواجهات بينهما ببطولة الدوري ، بعد ما نجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري .
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 28 يناير 2019، فى إطار مباريات الجولة العشرين من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية فى الدقيقة 17، وعلى معلول فى الدقيقة 65، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.
والتقى الأهلى مع وادى دجلة فى 15 لقاء ، فاز المارد الأحمر فى 11 مواجهات وفاز دجلة فى لقاء وحيد، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.
سجل الأهلى 16 هدفا فى شباك وادى دجلة، فيما سجل الفريق الدجلاوى ستة أهداف فى الشباك الحمراء.
أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد .
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