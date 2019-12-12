شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي ضد دجلة .. الأحمر يحقق أكبر فوز على الغزلان في تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي أكبر انتصار علي فريق وادي دجلة في تاريخ المواجهات بينهما ببطولة الدوري ، بعد ما نجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري .

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 28 يناير 2019، فى إطار مباريات الجولة العشرين من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية فى الدقيقة 17، وعلى معلول فى الدقيقة 65، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

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