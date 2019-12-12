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معلول يعود لتدريبات الأهلى غدا ونيدفيد ومتولى الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي أن التونسي على معلول  سينتظم في تدريبات الفريق بشكل تدريجي بداية من غدًا الخميس عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة النجم الساحلى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا :" معلول ينتظم في التدريبات بشكل تدريجي حسب رؤية الطبيب و كريم نيدفيد ينتظم في التدريبات خلال 10 أيام، بينما يشارك محمود متولي في المران الأسبوع المقبل".

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حقق الأهلى فوزًا عريضًا على وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

 

 

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