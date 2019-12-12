شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعود لتدريبات الأهلى غدا ونيدفيد ومتولى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي أن التونسي على معلول سينتظم في تدريبات الفريق بشكل تدريجي بداية من غدًا الخميس عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة النجم الساحلى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا :" معلول ينتظم في التدريبات بشكل تدريجي حسب رؤية الطبيب و كريم نيدفيد ينتظم في التدريبات خلال 10 أيام، بينما يشارك محمود متولي في المران الأسبوع المقبل".

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