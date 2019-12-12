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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة واصل فريق الاهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام . . رسمياً.. الأهلى يضم كهربا 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر أنهى النادى الأهلى إجراءات ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى، بعد حصول النادى أمس على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، عقب دفع اللاعب الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار. تعرف على آخر تطورات البرنامج العلاجى لعلى معلول فى الأهلى Advertisements خضع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى لجلسة علاج طبيعى صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، وواصل على معلول أداء فقرات العلاج بالجرى حول الملعب، بعد جلسة الجيم، فى إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية. يخضع على لطفى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الخميس، لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ويؤدى على لطفى جلسات فى الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبى الذى يخضع له غدا، موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته. يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه غدا بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى العام، وحدد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق صباح غد الخميس موعدا لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس. عقدت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا فى حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وناقشت العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

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