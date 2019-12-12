اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11/12/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” ان اعلان النادى الأهلى الرسمى عن اتمام صفقة كهربا سيكون غداً الخميس، بعد أنهاء اجراءات ضمه، عقب حصول النادى على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغإلى.

نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020. Advertisements ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك أعلن الفرنسى سباستيان ديسابر المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة لاعبيه التى تواجه الزمالك مساء الخميس فى الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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