7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستعاد فريق الاهلى قمة الدورى بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام .

نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020. ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك أعلن الفرنسى سباستيان ديسابر المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة لاعبيه التى تواجه الزمالك مساء الخميس فى الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولي. Advertisements علمت ”الخليج 365” ان اعلان النادى الأهلى الرسمى عن اتمام صفقة كهربا سيكون غداً الخميس، بعد أنهاء اجراءات ضمه، عقب حصول النادى على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغإلى.

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