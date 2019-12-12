شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك مساء الخميس في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

"نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

Advertisements

إستعاد فريق الاهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

سبورتنج يصعد لنصف نهائى البطولة الإفريقية لسيدات السلة