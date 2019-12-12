شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تحطيم الأرقام المجمدة للمارد الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز، ونجح في تحقيق 4 انتصارات هي الأكبر للأهلي في تاريخه بالمسابقة حتى الأن.

حقق الأهلي أكبر انتصار على وادي دجلة في تاريخ المواجهات بينهما ببطولة الدوري، بعد ما نجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري، وكان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين قبل مباراة اليوم، من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 3/1 في موسم 2014-2015.

كما حقق الأهلي فوزه الأكبر على الانتاج الحربي في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4/0 في الجولة الثانية بالدوري، حيث كان أكبر انتصار للأحمر بنتيجة 3/1 على الانتاج في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2013-20104.

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وقاد فايلر المارد الأحمر للفوز على الجونة بنتيجة 4/0 في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، لاسيما وأن الأهلي سبق وفاز على الفريق الساحلي بنتيجة 16/0 لكنها في مسابقة كأس مصر موسم 2016.

وحقق الأهلي في عهد فايلر ثاني أكبر فوز على أسوان بنتيجة 5/1 في الجولة الثالثة بالدوري، حيث كان أكبر فوز للمارد الأحمر على "تمساح النيل" بنتيجة 5/0، موسم موسم 2002-2003.

لعب الأهلى تحت قيادة فايلر 5 مواجهات فى الدورى، حقق الفوز فيهم جميعًا وأحرز لاعبوه 17 هدف، واستقبلت شباكه هدف وحيد، ليعتلى صدارة جدول الدورى برصيد 15 نقطة.