شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يكشف سر عودة الانتصارات للاسماعيلى بعد ثنائية المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واستعاد الفريق مسيرة الانتصار محليا على حساب الفريق الفيومى ليصعد للمركز الــ5 بجدول الترتيب بالتساوى مع الزمالك والحرس.
وأضاف :”السبب الأول وراء الانتصار يعود للروح القتالية للاعبين فى الملعب واصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى الخروج من نفق النتائج السلبية”.
وواصل السلحدار :”السبب الثانى فى الفوز هو العدل الذى نتبعه مع جميع اللاعبين ،الأفضل فى المران والقادر على تنفيذ افكار الجهاز الفنى وهو من يضمن مقعد له بالتشكيل الأساسى”.
وأتم مدرب الدراويش :”جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ولديهم الأفضل بالتأكيد ،محمود البدرى لاعب مميز وكل مايحتاجه هو مزيد من الاحتكاك لتثبيت أقدامه ضمن صفوف الفريق”.
كانت هذه تفاصيل خبر السلحدار يكشف سر عودة الانتصارات للاسماعيلى بعد ثنائية المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.