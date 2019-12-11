شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أتالانتا يكتب أسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأبطال والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 تأهل اتالانتا الايطالي الي دور السادس عشر من منافسات دورى ابطال أوروبا بعدما تغلب علي مضيفه الأوكراني شاختار دونسيتك بثلاثية نظيفة ضمن إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

اتالانتا يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الابطال . Advertisements أتالانتا الايطالي يصبح ثاني فريق في تاريخ دورى أبطال أوروبا يتأهل الي دور السادس عشر عقب هزيمته في أول ثلاث جولات بعد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي تأهل لنفس الدور موسم 2002-2003. اتالانتا تاسع فريق ايطالي يجتاز دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. اليكم الفرق الإيطالية التاسعة التي تأهلت من دور المجموعات 1-يوفنتوس 2-انتر ميلان 3-اي سي ميلان 4-روما 5-فيورنتينا 6-لاتسيو 7-نابولي 8-سامبدوريا 9- اتالانتا.

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