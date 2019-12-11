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السيتي يقسو على دينامو زغرب برباعية في دوري الأبطال

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي مانشستر سيتي ودينامو زغرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة ، بفوز مانشستر سيتي بأربع أهداف مقابل هدف.

افتتح التسجيل دينامو زغرب عن طريق اللاعب داني اولومو في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء.

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ثم استطاع جابريل جيسوس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 34 بتمريرة من رياض محرز.

ثم عاد جيسوس وتمكن من تسجيل هدفين في في الدقائق 50 و 54، من الشوط الثاني.

واختتم فيل فودن الأهداف في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 14 نقطة، يحتل بها صدارة المجموعة، فيما ودع دينامو زغرب البطولة.

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