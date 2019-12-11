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شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يقسو على دينامو زغرب برباعية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي مانشستر سيتي ودينامو زغرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز مانشستر سيتي بأربع أهداف مقابل هدف.
افتتح التسجيل دينامو زغرب عن طريق اللاعب داني اولومو في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء.
ثم استطاع جابريل جيسوس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 34 بتمريرة من رياض محرز.
ثم عاد جيسوس وتمكن من تسجيل هدفين في في الدقائق 50 و 54، من الشوط الثاني.
واختتم فيل فودن الأهداف في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 14 نقطة، يحتل بها صدارة المجموعة، فيما ودع دينامو زغرب البطولة.
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