شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا يوفيتش يقود هجوم ريال مدريد أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 يحل نادي ريال مدريد ضيفاً على ملعب يان بريدل لمواجهة نادي كلوب بروج في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تشكيل الملكي للمباراة وجاء كما يلي. أريولا أودريوزولا - فاران - ميليتاو - ميندي مودريتش - إيسكو - كاسيميرو Advertisements فينيسيوس - يوفيتش - رودريجو. بينما جاء تشكيل فيليب كليمنت مدرب بروج كالتالي. مينوليه ديلي - ماكيلي - كوسونو بالانتا سوبول - فانكين - فورمر - فلينتك دينيس - بريسي تاو.

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