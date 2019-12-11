شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال الإنجليزي يفتح خطوط اتصال مع كارلو أنشيلوتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي أرسنال الإنجليزي، خطوط الإتصال مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد اقالته من تدريب فريق نابولي.
وكشف موقع «جول» النسخة البرتغالية، عن أن النادي الإنجليزي، بعدما استهدف مدرسة الشباب للتدريب «الجانرز»، اهتم بكارلو، بسبب خبراته مع صفوة أندية أوروبا.
وأعلن نادي نابولي، عن إقالة أنشيلوتي، من خلال حساب الفريق الرسمي والموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي «، مؤكدا أن»الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي لن يتغير».
وأتت إقالة أنشيلوتي، بعد مسلسل الظهور المتواضع للممثل الجنوب الإيطالي، رغم فوز الفريق برباعية على نظيره البلجيكي جينك.
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