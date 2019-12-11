الإسماعيلى يرفض التفريط فى رباعى المنتخب الأوليمبى.. و«السلحدار» يحتوى فتنة «الشامى» و«سيلفا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوى أدهم السلحدار، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، فتنة محمد الشامى وبكيتى سيلفا، مهاجمى الفريق، بسبب المشاركة الأساسية فى المباريات المقبلة، سواء فى الدورى الممتاز أو البطولة العربية. وعلمت «المصرى اليوم» أن السلحدار أخطر كافة اللاعبين بأنه المسؤول عن اختيارات التشكيل الأساسى، ولن يقبل بضغوط من جانب أى لاعب طالما أنه يظهر بجدية ويلتزم بالتعليمات داخل وخارج الملعب. وشهدت الأيام الماضية، قبل مواجهة الدراويش ومصر المقاصة، أمس، فى الدورى الممتاز، أزمة بين الثنائى محمد الشامى وبكيتى سيلفا، بعدما تردد داخل الفريق أن الجهاز الفنى سيعتمد بشكل كبير على المهاجم الإفريقى عقب تألقه فى مباراة الإعلاميين الودية، لكن المدير الفنى طالب لاعبيه بعدم إثارة المشاكل والتركيز فى تقديم عروض تعيد هيبة النادى فى البطولتين المحلية والعربية. يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، البحث عن مدرب أجنبى لتولى قيادة الفريق عقب الانتهاء من فترة الانتقالات الشتوية، فى يناير المقبل، ووفقا لمصدر مسؤول داخل الدراويش فإن إبراهيم عثمان يتمسك بالتعاقد مع مدرب أجنبى يمتلك خبرة فى التعامل مع اللاعب المصرى، سواء يكون له تجربة سابقة فى الدورى الممتاز أو أحد دوريات شمال إفريقيا، بينما تمسك مجلس الإدارة بعدم التفريط فى أى لاعب صاعد بالفريق، على رأسهم رباعى المنتخب الأوليمبى، وهم عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن.

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