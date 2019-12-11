شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحفظ على استمرار «الشيخ ومارسيلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على استمرار الثنائى أحمد الشيخ وحسين السيد «مارسيلو» مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومنح المدير الفنى الضوء الأخضر للجنة التخطيط بالموافقة على رحيلهما ولكن على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنهما خارج حسابات الجهاز الفنى، الذى يعتمد على مجموعة من اللاعبين، ولذلك فإنهما سيواجهان صعوبة فى المشاركة مع الفريق، ويفضل فايلر أن يحصل الشيخ ومارسيلو على فرصة المشاركة خارج الفريق للحكم على مستواهما بشكل جيد.

فيما كلف صالح جمعة وكيله بالبحث عن عرض خليجى للرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما خرج هو الآخر من حسابات الجهاز الفنى، وجاء على رأس قائمة اللاعبين الراحلين خلال الانتقالات الشتوية، وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض المحلية، على رأسها إنبى والاتحاد السكندرى وبيراميدز، ولكن صالح جمعة يفضل خوض تجربة احترافية فى الخليج، بعد فترة قضاها الموسم قبل الماضى فى الدورى السعودى.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى استئناف التدريبات مباشرة، اليوم الخميس، ورفض منح اللاعبين راحة عقب مواجهة وادى دجلة أمس الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، ويواجه الأهلى نظيره حرس الحدود الأحد المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة.

كما خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة وادى دجلة مرانا قويا صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وشارك فى المران عمار حمدى وصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعربى بدر وصالح جمعة، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

فيما خضع على معلول لجلسة علاج طبيعى صباح أمس بملعب مختار التتش بالجزيرة، وواصل اللاعب أداء فقرات العلاج بالجرى حول الملعب، بعد جلسة الجيم، فى إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينفذ معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.‎‎

فى السياق ذاته، يخضع على لطفى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدى لطفى جلسات فى الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش، وسيحدد الفحص الطبى الذى يخضع له اليوم موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.

كان على لطفى قد اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى والعودة للمشاركة من جديد فى المران الجماعى.