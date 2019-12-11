شكرا لقرائتكم خبر عن «الترانزيت» سر «قوة» صفقات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام قليلة تفصل مجلس إدارة النادى الأهلى عن الإعلان بشكل رسمى عن ضم محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، عقب فسخ تعاقده مع نادى أفيس البرتغالى قبل أيام معدودة ماضية.

كهربا كان أحد ناشئى الفريق الأهلاوى قبل أن ينتقل لصفوف إنبى، ثم يبدأ رحلة التوهج بقميص منتخب مصر الأوليمبى، ليخرج لرحلة احترافية ويطرق أبواب الاحتراف الأوروبى عبر بوابة لوزيرن وجراسهوبرز السويسريين، ثم التألق بقميص الزمالك واتحاد جدة السعودى، قبل أن يرحل فى مفاجأة عن القلعة البيصاء ويوقع لنادى أفيس البرتغالى، كوسيلة لإعلان انضمامه لصفوف الأهلى.

وعلى مدار سنوات طويلة ماضية، اتخذ الأهلى أسلوب «الترانزيت» عاملاً قوياً فى إبرام وحسم صفقات كبرى فى ظل رفض بعض الأندية المحلية التفريط فى نجومها له، ليلجأ النادى الأحمر فى كثير من المناسبات لحيلة «الكوبرى» من خلال عقد احترافى لبعض النجوم فى الخارج لينتقلوا للأهلى بشكل أسهل.

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ونجح الأهلى فى صيف 2004 فى الظفر بثلاثى الإسماعيلى عماد النحاس ومحمد بركات وإسلام الشاطر من خلال «الترانزيت»، حيث انتقل النحاس لفريق الأهلى القطرى لمدة 6 شهور عاد بعدها لارتداء القميص الأحمر مطلع موسم 2004- 2005، ليترك بصمة كبيرة فى دفاع الأهلى ويصبح واحدا من أشهر من شغلوا مركز «الليبرو» بالكرة المصرية.

وبعد تألق كبير لمحمد بركات فى صفوف الإسماعيلى بدايةً من موسم 2000 عقب قدومه من فريق السكة الحديد، يترقب الأهلى موعد ضم اللاعب وسط منافسة شرسة مع عدة أندية كبرى، إلا أن «الكوبرى» كان هو الحل الوحيد لحسم الصفقة، فيلعب الزئبقى لصفوف أهلى جدة السعودى ثم العربى القطرى ليُعلن بعدها النادى الأحمر عن ضم اللاعب فى صيف 2004 أيضاً، ويصبح بركات واحدا من أهم عناصر الأهلى خلال الألفية الحالية، وأبرز اللاعبين الذين تألقوا بشكل كبير داخل القلعة الحمراء على مدار 8 مواسم كاملة.

ويتكرر الأمر فى صفقة انتقال إسلام الشاطر للأهلى، فبعدما خاض اللاعب عددا من المباريات بقميص الزمالك موسم 2003- 2004 يخرج لصفوف اتحاد جدة السعودى ومنه إلى صفوف القلعة الحمراء برفقه زميليه السابقين فى صفوف الدراويش بركات والنحاس.

ظهيرا فريق الإسماعيلى أحمد فتحى وسيد معوض، يكتب الأهلى معهما حكاية جديدة وفصلا آخر من فصول «الترانزيت»، فيلعب أحمد فتحى فى صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزى، لتكون الفرصة سانحة أمام النادى الأحمر لحسم الصفقة، وهو ما تم بالفعل فى شتاء 2008، وفى صيف العام ذاته وبعد محاولات فاشلة فى الظفر بخدمات سيد معوض ينضم اللاعب لصفوف طرابزون التركى ومنه إلى قلعة التتش مطلع موسم 2008- 2009.