شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عواد فى حراسة عرين القلعة البيضاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضجة كبيرة صاحبت صفقة انتقال محمد عواد، حارس مرمى نادى الإسماعيلى، لصفوف الزمالك فى الصيف الماضى، ولمدة 4 مواسم مقبلة.

وعانى الزمالك من أزمة فى مركز حراسة مرماه مع نهاية الموسم الماضى، بعد إصابة حارسه الأساسى محمود جنش ومن قبله بيع النادى أحمد الشناوى لصفوف بيراميدز، حيث تسببت قلة خبرة الثنائى عماد السيد والشاب عمر صلاح فى تعثر الفريق الأبيض مع المنعطف الأخير من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن ثم خسارة اللقب للموسم الرابع على التوالى لمصلحة الغريم التقليدى، الأهلى، وهو الأمر الذى دعا إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع ثلاثى جديد فى حراسة المرمى، على رأسهم محمد عواد.

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وحرس عواد، صاحب الـ27 عاماً، عرين الزمالك منذ قدومه فى 14 مباراة، بواقع 5 فى دورى الأبطال، ومثلها فى الدورى، و3 بكأس مصر، ومباراة بالسوبر المحلى، ومُنى مرمى عواد خلالها بـ10 أهداف، بواقع 4 بالدورى و3 بدورى الأبطال و3 بالسوبر المحلى، فى حين لم تهتز شباكه فى المباريات الثلاث التى حرس خلالها عرين أبناء ميت عقبة بكأس مصر.

وجاء معدل الأهداف التى سكنت شباك عواد فى المباريات الأربع عشرة التى خاضها مع الزمالك 0.7 هدف فى المباراة الواحدة، وخسر الزمالك 3 مباريات فى وجود عواد، الأولى أمام الأهلى بالسوبر، والثانية أمام إنبى بالدورى الممتاز، والثالثة على يد مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال إفريقيا.

كان عواد قد بدأ مسيرته الكروية بصفوف فريق الشباب بنادى الإسماعيلى قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ومنه إلى المصرى قبل أن يعود مجدداً لصفوف الدراويش، ثم يخوض تجربة خليجية مع فريق الوحدة السعودى، وينتقل لصفوف الزمالك لمدة 4 مواسم فى الصيف الماضى، ويحجز مقعداً أساسياً فى تشكيلة الفريق الأبيض منذ قدومه، حيث لم يشارك أى من حراس الزمالك منذ انطلاق الموسم سوى محمد أبوجيل، خلال مباراتى جينراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الإفريقى، والشرقية فى دور الـ32 لمنافسات كأس مصر. عواد، الذى خاض مباراتين دوليتين فقط بقميص منتخب مصر، شارك فى 180 مباراة مع الأندية التى دافع عن عرينها، وسكن شباكه 168 هدفاً، فى حين حقق «الكلين شيت» وحافظ على نظافة مرماه فى 75 مناسبة.