شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية ترجح كفة الزمالك على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره بيراميدز، مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019- 2020.

الفريقان سبق أن تقابلا 3 مرات الموسم الماضى، بعد تغيير بيراميدز اسمه، ونجح كل فريق فى التفوق على الآخر مرة، بينما حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 3-3 مباراة واحدة بين الطرفين. ويتفوق الزمالك على بيراميدز من حيث القيمة التسويقية لكل منهما فى الموسم الجارى، حيث يأتى الفريق الأبيض ثانياً فى جدول ترتيب الأعلى تسويقياً خلف الأهلى بقيمة تبلغ 21 مليون يورو، فى حين يحل بيراميدز ثالثاً بقيمة وصلت إلى 20.6 مليون يورو. وأبرم الزمالك 11 صفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضى، فى مقدمتهم ثلاثى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، بينما أعاد مجلس إدارة النادى الأبيض الثنائى محمود شيكابالا ومحمد عبدالشافى مع عودة مصطفى محمد من إعارته لطلائع الجيش، كما تعاقد النادى مع كل من إسلام جابر والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، وقلب الدفاع محمد عبدالسلام، وصانع الألعاب إمام عاشور.

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ويعتبر الدولى التونسى فرجانى ساسى هو الأعلى فى صفوف الزمالك من حيث القيمة التسويقية بـ2.5 مليون يورو. أما بيراميدز فتعاقد مع 14 لاعباً دفعة واحدة فى الصيف الماضى تحضيراً للموسم الجارى وخوض الفريق مشاركته القارية الأولى فى النسخة الحالية من الكونفيدرالية، وهم التونسى السويدى عمرو لعيونى، والإيفوارى ويلفرد كانون، وأحمد حمودى، ودودو الجباس، ومحمد عطوة، وإسلام عيسى، وطارق طه، وأحمد على، وجون أنطوى، وإبراهيم حسن، وعبده لومالو، ومحمود حمادة، وإبراهيم عادل، ومحمود عبدالقادر، علماً بأن النادى لم يتمكن من قيد حمودى بسبب خطأ إدارى.

ويعتلى ثنائى بيراميدز: الحارس أحمد الشناوى وصانع الألعاب عبدالله السعيد، القيمة التسويقية بين جميع لاعبى الفريق بـ2 مليون يورو قيمة كل منهما.

ويحتل بيراميدز قبل موقعة الليلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة بقيادة مديره الفنى الفرنسى سبيستيان ديسابر، فى حين يحل الزمالك خامساً بالجدول بـ10 نقاط، بعدما فقد الفريق 5 نقاط فى 5 مباريات فى ولاية الصربى ميتشو، الذى رحل عن منصبه وخلفه الفرنسى كارتيرون.