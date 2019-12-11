شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يدافع عن ميسي قبل «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دافع الإسباني سرخيو راموس، كابتن «اللاروخا»، عن نجم وكابتن نادي برشلونة ليونيل ميسي، بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية، والمقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، للمرة السادسة في تاريخه.
وقال راموس، من خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة «TUDN» الإسبانية: «إن ميسي ورونالدو يتفوقان على الكثير من اللاعبين في العالم».
وتابع مدافع ريال مدريد: «يجب عمل كرة ذهبية لميسي ورونالدو وحدهما، وكرة ذهبية أخرى للآخرين».
وتعرض كابتن منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، للانتقاد من قبل البعض، بعد تحقيقه الكرة الذهبية السادسة في تاريخه.
وعلى الجانب الآخر يستعد كابتني ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، للمواجهة على صراع قمة الـ «لا ليجا»، بعد إسبوع من الآن.
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