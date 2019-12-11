شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على دجلة بثلاثية نظيفة ويستعيد صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الفوز على فريق وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكر القدم والتي أقيمت على ملعب السلام.

سجل الأهلي الثلاثية في الشوط الثاني عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 53، ووليد أزارو«البديل» في الدقيقة 72، وأحمد الشيخ «البديل» في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يحقق حقق المارد الأحمر فوزه الخامس على التوالي في الدوري، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، يستعيد بهم صدارة الدوري الممتاز من جديد، بينما يقبع فريق وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.