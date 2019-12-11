شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء



أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين في الدوري المصري الممتاز، أسفرتا عن عدة تغييرات في جدول الترتيب، واشعلت صراع القمة والقاع.

في المباراة الأولى، خطف فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا من نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، على إستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء

تقدم محمد الشامي في الدقيقة 80 بالهدف الأول قبل أن ينجح محمد هاشم في استغلال تمريرة سحرية من همام طارق ويسجل الهدف الثاني للدراويش.

بهذا الفوز ارتقى الدراويس للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يستمر بقاء المقاصة في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

Advertisements

وفى المباراة الثانية، واصل فريق الاهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء

سجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الأربعاء



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الأربعاء