شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على وزارة جبل النار النيجيري ويصعد لنصف نهائي البطولة الإفريقية للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سلة الأهلي على نظيره فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 78-62 في منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي تستضيفها القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

واستحوذ الأهلي على المباراة من بدايتها حيث تقدم في الربع الأول بنتيجة ٢٢-١٦ وواصل التقدم لينهي الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة ٥٠-٣١ وواصل التقدم لينهي الربع الثالث بنتيجة ٦٣-٤٩ لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة ٧٨-٦٢.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي في مباراة نصف النهائي الجمعة أمام فريق إنتر كلوب الأنجولي والذي حقق الفوز اليوم أمام فريق فاب الكاميروني.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر