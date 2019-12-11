شكرا لقرائتكم فايلر : نعكف علي علاج اخطاء الفريق اول بأول لتطوير المستوي الدفاعي والهجومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ان فريقه احتاج لوقت طويل لفتح خطوط دفاع وادي دجله ، مشددا ان فريقه اهدر العديد من الفرص السهلة في بداية المباراة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

وفاز الأهلي علي وادي دجلة بثلاثية في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء علي ملعب السلام والتي جاءت ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وقال فايلر :"درسنا وادي دجلة جيدا ونعلم انهم يلجأون لبناء اللعب من الخلف وعدم الاعتماد علي الكرات الطولية ولذلك طالبت اللاعبين بالضغط من الأمام لاجبار لاعبي دجلة علي الخطأ"

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واضاف فايلر انه يعكف علي علاج اخطاء الفريق اول بأول لتطوير المستوي الدفاعي والهجومي لفريقه، كاشفا ان اي مدرب يرغب في ضم رونالدو وميسي الا انه سيناقش احتياجاته في الشتاء مع ادارة النادي.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه نجح في تغيير خطة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة حسب مجرياتها ، موضحاً أن اللاعبين أستجابوا للتعليمات ونفّذوها بشكل جيد للغاية فإستحق الأحمر الفوز بثلاثية.