شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلى يقترب من ضم صفقتين فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي يتحرك نحو صفقتين ، مشيراً إلي أن النادي سيعلن بشكل رسمي بمجرد الانتهاء من الصفقات رسمياً.
أما عن رحيل صالح جمعة قال عبد الحفيظ ، نراعي مصلحة اللاعب ولا نفكر في مصلحة النادي فقط خاصة أن عقد صالح يتبقي فيه 3 سنوات ونصف ، مشيراً إلي أنه من غير اللائق لقيمة صالح جمعة أن يستغني عنه النادي ، مؤكداً أن هناك جلسات ومشاورات وما يفيد اللاعب سنفعله .
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