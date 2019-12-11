شكرا لقرائتكم أزارو عن تراجع مستواه: بسمع الكلام ده لكن أنا مستمر ومركز مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال أزارو فى تصريحاته لقناة "ON Sport": "أى حد عنده بؤ من حقه يتكلم وينقد، لكن أنا مركز فى الملعب ليحقق الأهلى الفوز والوصول لمنصات التتويج".
أضاف مهاجم الأهلى، أن فايلر لم يتحدث معه بشكل شخصى عقب غضبه من عدم المشاركة أمام الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن المدير الفنى تحدث مع اللاعبين بشكل جماعي، قائلاً: "طبيعى اللاعب يغضب من عدم المشاركة".
وعن الأنباء التى تتردد حول رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، قال وليد أزارو: "بسمع الكلام ده لكن أنا مستمر ومركز مع الأهلي وعقدي مازال مستمر".
وحقق الأهلى الفوز على وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وسجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.
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